Fransız ekibiyle yapılan pazarlıklar mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi - Haberler Spor
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Fransız ekibiyle yapılan pazarlıklar mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Fenerbahçe, Reims forması giyen Ghislain Konan transferinde mutlu sona ulaştı. İki kulüp anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler, Konan'la sözleşme detaylarını görüşüyor. Konan, Fenerbahçe'nin ara dönemdeki ilk transferi oldu.

Sarı-Lacivertliler'in uzun süredir beklediği sol bek transferi gerçekleştirdi. Vole muhabiri Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu Reims kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

Fransız ekibiyle yapılan pazarlıklar mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Fenerbahçe, Ghislain Konan ile sözleşme görüşmelerine başlayacak. Reims ile mukavelesi sezon sonu bitecek Fildişi futbolcunun uygun şartlarda bittiği konuşuluyor.

Fransız ekibiyle yapılan pazarlıklar mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

1995 doğumlu futbolcu, 2016'DA Mimosas'tan Portekiz ekibi Guimaraes'e transfer oldu. 2018'de ise 4 milyon euroya Fransız ekibi Reims'e geçti.

Fransız ekibiyle yapılan pazarlıklar mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Fransız ekibinde 3 sezonda 84 lig maçına çıkan Fildişili futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Konan, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
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Fransa Ligi, Fenerbahçe, PSG, Spor, Haber

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