Fransız devi PSG'nin 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etmesi, Manisa Futbol Kulübü'nü de heyecanlandırdı
Fransa Ligi'nde sezonu ikinci sırada noktalayan Paris Saint Germain geleceğe yatırım adına 17 yaşındaki Lenny Manisa'yı transfer etti. Genç savunmacı Manisa ile 2024 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fransız devinin yaptığı bu transfer Manisa Futbol Kulübü'nü de heyecanlandırırken, yapılan esprili paylaşımda "Senin için forma numarası önerimiz 45. Paris'te iyi şanslar Manisa" ifadeleri kullanıldı.
Fransa Ligi'nde sezonu ikinci sırada noktalayan PSG geleceğe yatırım yaptı. 17 yaşındaki Lenny Manisa, PSG'ye imza attı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Yapılan resmi açıklamada, Guingamp'tan 17 yaşındaki defans oyuncusu Lenny Manisa ile 2024 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'NDEN "İYİ ŞANSLAR" MESAJI
PSG'nin Manisa'yı transfer etmesi TFF 2. Lig'de namağlup şampiyonu Manisa Futbol Kulübü'nü de harekete geçirdi. Fransız kulübünün transferi duyurduğu paylaşımı retweet'leyen ve genç savunmacıya Paris'te iyi şanslar dileyen bir mesaj yayınlayan Manisa Kulübü, forma numarası olarak 45'i tercih etmesini önerdi.
İşte Manisa Kulübü'nden yapılan paylaşım;