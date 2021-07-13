Fransız devi PSG'nin 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etmesi, Manisa Futbol Kulübü'nü de heyecanlandırdı

Fransa Ligi'nde sezonu ikinci sırada noktalayan Paris Saint Germain geleceğe yatırım adına 17 yaşındaki Lenny Manisa'yı transfer etti. Genç savunmacı Manisa ile 2024 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fransız devinin yaptığı bu transfer Manisa Futbol Kulübü'nü de heyecanlandırırken, yapılan esprili paylaşımda "Senin için forma numarası önerimiz 45. Paris'te iyi şanslar Manisa" ifadeleri kullanıldı.