36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya ile 2-2 berabere kalan Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı gollerle yeni rekorlara imza attı. Ronaldo, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu. 36'lık efsane, Milli Takım formasıyla da 109. golüne ulaştı. Böylece 109 gollü İranlı Ali Daei'nin rekoruna ortak oldu. Bir gol daha atması halinde milli takım formasıyla tarihte en çok gol atan futbolcu olacak.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu son maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. Dev mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 31 ve 59. dakikalarda kazanılan penaltıları gole çeviren Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni rekorlara imza attı.

İRANLI ALİ DAEİ'DEN TEBRİK

Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı. Ali Daei, "Ronaldo gibi bir oyuncunun rekorumu yakalaması onur verici. O ilham verici bir oyuncu, Ronaldo'nun bu onuru yakalaması ayrı bir gurur benim için" dedi.

KLOSE'Yİ DE SOLLADI

F Grubu'ndaki Almanya maçında attığı golle Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkaran Ronaldo, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi yakalamıştı.

EURO 2020 F Grubu 3. maçında Fransa filelerini de 2. kez sarsan Cristiano Ronaldo, gol sayısını 21'e yükseltti. Böylece pek çok rekoru elinde bulunduran Portekizli süper yıldız, Klose'yi geçerek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en golcü futbolcusu unvanını da eline geçirdi.

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın en golcü isimleri:

Cristiano Ronaldo: 21

Miroslav Klose: 19

Gerd Müller: 18

Jürgen Klinsmann: 16

Ronaldo: 15

PLATINI'YE YAKLAŞTI

Turnuvanın grup aşamasında 5. golüne imza atan 36 yaşındaki oyuncu, turnuvanın bu bölümünde en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ise İspanyol David Villa'yı geçerek ikinci sıraya çıktı. Grup aşamalarında 7 kez ağları sarsan Fransız Michel Platini, bu alanda zirvede yer alıyor.

FİNALLERİN EN GOLCÜSÜ OLDU

36 yaşındaki Ronaldo, F Grubu ilk maçında Macaristan'a attığı golle Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirmişti. Portekizli yıldız, EURO 2020 öncesi bu unvanı Michel Platini (9 gol) ile paylaşıyordu. Ronaldo, Avrupa Şampiyonalarındaki toplam gol sayısını 14 gole çıkardı.