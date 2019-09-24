Fransa: Strazburg tüm dizel araçları trafikten men edecek

24.09.2019 10:45

Fransa'nın Strazburg şehri 2025'te dizel araçları trafikten tamamıyla men etmeye hazırlanıyor. 1 Ocak 2021'den itibaren kademeli olarak uygulanacak yasak, havayı en fazla kirleten araçların şehirde oluşturulacak bölgelere girmesini engelleyecek.



Fransa'da 5 seviyeden oluşan Crit-air adlı hava kirliliği ölçüm cetvelinin en yüksek seviyesinden başlamak üzere çevreyi en az kirleten dizel araçlara doğru işleyecek yasak 2025'te tüm dizel araçları kapsamış olacak. Euronews.com'da Görüntüle