Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Galatasaray'ın yetiştirdiği genç yetenek Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulübe veda mesajı yayınladı. Fransız ekibi Lille'in istediği genç oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda G.Saray'a veda etti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti. 18 yaşındaki genç futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı kırmızılı takıma teşekkür etti.

Kapı'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşında beni Denizli'den Florya'ya getiren futbolcu, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ancak sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti. Hedefim sadece Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa'da Türk futbolcunu başarıyla temsil eden ağabeylerimin açtığı yolda yürümek.

Bilinmesini istediğim şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkartmadım. İyi ya da kötü oynadığım maçlar oldu, ancak son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve milli takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

YARIN FRANSA'YA GİDİYOR

Bu arada, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa'ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.