Haberler » Ekonomi » Fransa’nın bazı tutumları SAMP-T anlaşmasını engelliyor - Ekonomi

Fransa’nın bazı tutumları SAMP-T anlaşmasını engelliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma sistemleri konusunda; Türkiye'nin yerli SİPER projesinin devam ettiğini, bazı teknoloji transferlerinin de gündemde olduğu S-400 ikinci paket görüşmelerinin de sürdüğünü bildirdi.

06.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:17
Fransa’nın bazı tutumları SAMP-T anlaşmasını engelliyor

Savunma Sanayii Başkanı , uzun menzilli hava savunma sistemleri konusunda; 'nin yerli SİPER projesinin devam ettiğini, bazı teknoloji transferlerinin de gündemde olduğu S-400 ikinci paket görüşmelerinin de sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler