Fransa’nın bazı tutumları SAMP-T anlaşmasını engelliyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma sistemleri konusunda; Türkiye'nin yerli SİPER projesinin devam ettiğini, bazı teknoloji transferlerinin de gündemde olduğu S-400 ikinci paket görüşmelerinin de sürdüğünü bildirdi.
06.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:17
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma sistemleri konusunda; Türkiye'nin yerli SİPER projesinin devam ettiğini, bazı teknoloji transferlerinin de gündemde olduğu S-400 ikinci paket görüşmelerinin de sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Dunya.com