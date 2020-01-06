Fransa’nın bazı tutumları SAMP-T anlaşmasını engelliyor

06.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:17

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma sistemleri konusunda; Türkiye'nin yerli SİPER projesinin devam ettiğini, bazı teknoloji transferlerinin de gündemde olduğu S-400 ikinci paket görüşmelerinin de sürdüğünü bildirdi.