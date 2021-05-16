Fransa Ligue 1'de ikili averaja mı genel averaja mı bakılıyor? Fransa Liginde hangi averaj var? İkili averaj var mı? 2'li mi genel mi?

Fransa Liginde ikili averaj mı genel averaj mı geçerlidir furbol severler tarafından merak ediliyor. Çünkü bugün Lille ve PSG'nin maçları olacak. Olası puan eşitliğinde hangi takım daha iyi olur merak edilmektedir. Şimdi sizlere Fransa liginde hangi averaj türü geçerlidir, aktiftir onu kısaca anlatalım.