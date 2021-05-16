Fransa Ligue 1'de ikili averaja mı genel averaja mı bakılıyor? Fransa Liginde hangi averaj var? İkili averaj var mı? 2'li mi genel mi?
Fransa Liginde ikili averaj mı genel averaj mı geçerlidir furbol severler tarafından merak ediliyor. Çünkü bugün Lille ve PSG'nin maçları olacak. Olası puan eşitliğinde hangi takım daha iyi olur merak edilmektedir. Şimdi sizlere Fransa liginde hangi averaj türü geçerlidir, aktiftir onu kısaca anlatalım.
Fransa Ligi'nde bugün şampiyon belli olabilir. Eğer PSG berabere kalırsa veya puan kaybederse ve Lille maçını kazanırsa Lille şampiyon olur. Fakat Lille maçını kaybederse ve PSG kazanırsa bu sefer de puanlar eşit olur. Peki eşit puanda ikili averaja mı bakılacak yoksa genel averaja mı? Hangi takım averajda daha iyi? Detaylara bakalım.
HANGİ TAKIM AVERAJDA DAHA İYİ?
- Lille : 79 puan (+40 averaj)
- PSG : 76 puan (+52 averaj)
- Monaco : 74 puan (+33 averaj)
- Lyon : 73 puan (+36 averaj)
Lille şuanda ligde 1. sırada bulunuyor. PSG ise 2. sırada. İkili averaj bakımından Lille PSG'den daha iyidir. Çünkü ligde ilk maç 0-0 berabere biterken diğer maçı Lille 1-0 yendi. Haliyle ikili averajda Lille daha iyidir. Fakat şöyle bir durum var. Fransa Ligi'nde olası eşit puan durumunda ikili averaja bakılmıyor, genel averaja bakılıyor. Yani eğer Lille ve PSG sezonu eşit puanda tamamlarsa genel averaja bakılacak. Haliyle genel averajda ise PSG +12 gol Lille'den daha üstündür. Bu bakımdan puanlar eşit olursa PSG şampiyon olur.
Eğer ikili averaja bakılsaydı bugün Lille maçını kazandığı taktirde kesinlikle şampiyon olurdu diyebilirdik. Fakat genel averaja bakıldığı için kesinlik olmuyor.
FRANSA LİGİNDE İKİLİ AVERAJA MI BAKILIR GENEL AVERAJA MI?
Fransa liginde İkili averaj sistemi yoktur. Genel averaja bakılır!
Fransa Ligi'nde ikili averaj sistemi geçerli değildir. Yani olası eşit puanda bitirilme durumunda takımların toplam genel averajına bakılır. Eğer genel averajda da takımlar eşit olursa bu durumda toplam atılan gol sayısına bakılır.
İkili averaj sisteminin olmaması Lille için dezavantajdır. Çünkü olası puan eşitliğinde PSG, Lille'den daha avantajlı konumda. Lille'in hem averajı düşük hem de attığı gol sayısı PSG den daha düşüktür. Bu bakımdan Lille şampiyonluk için bugünkü maçını kaybetmemek istiyor.
İKİLİ AVERAJ OLSAYDI HANGİ TAKIM AVANTAJLIYDI?
Eğer ikili averaj sistemi olsaydı Lille, PSG 'den daha avantajlı olurdu. Çünkü Lille-PSG maçlarının ilki 0-0 bitmiş ikincisi ise 1-0 Lille'in üstünlüğü ile tamamlamıştı. Haliyle ikili averajda Lille daha avantajlı olacaktı.