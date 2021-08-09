Fransa Ligi'nin açılış haftasına Türk futbolcular damga vurdu
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Fransa Ligi'nin açılış haftasına Türk futbolcular damga vurdu

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Ligue 1'in ilk haftasında Burak Yılmaz ve Cengüz Ünder gol, Yusuf Yazıcı ise asist yaptı. Son şampiyon Lille, Metz karşısında 3-1 geriye düştüğü maçta Burak'ın golüyle 1 puanı kaptı. Burak, adeta kahraman ilan edildi. Yusuf da bu maçta asist yaptı. İlk maçında gol atan Cengiz Ünder de Marsilya taraftarını mest etti.

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Metz, sahasında son şampiyon Lille ile karşılaştı. Lille'de üç Türk oyuncu Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz maça ilk 11'de başladı.

LİLLE'İN MAÇI NASIL GEÇTİ?

23'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Botman'ın kafa vuruşuyla Lille, 1-0 öne geçti. Metz, 31'inci dakikada Centonze ve 41'inci dakikada Udol'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 52'nci dakikada Centonze'den bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi.

KOUYATE'NİN KIRMIZISI YOLU AÇTI

56'ncı dakikada Metz'de Kouyate kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 81'inci dakikada Ikone'nin ayağından bulduğu gol ile Lille, farkı 1'e indirerek skoru 3-2'ye getirdi. 90+6'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Dar açıdan vuruşunu yapan milli oyuncu, topu filelerle buluşturdu ve skoru 3-3'e getirdi.

Fransa Ligi'nin açılış haftasına Türk futbolcular damga vurdu

"YİNE BURAK"

Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, "Yine Burak" manşetini attı.

Fransa Ligi'nin açılış haftasına Türk futbolcular damga vurdu

CENGİZ'İN TAKIMI 2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Marsilya, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Marsilya'nın ilk golü milli oyuncu Cengiz Ünder'den geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Marsilya'da ilk golü Cengiz attı. 68'de güzel bir plase golü atan Cengiz, fark 1'e indirdi. 75'te Payet 2-2 yaptı, 80'de yine Payet sahneye çıktı ve zafer geldi.

Fransa Ligi'nin açılış haftasına Türk futbolcular damga vurdu
Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti
Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti
Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı
Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı
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