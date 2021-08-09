Fransa Ligi'nin açılış haftasına Türk futbolcular damga vurdu

Ligue 1'in ilk haftasında Burak Yılmaz ve Cengüz Ünder gol, Yusuf Yazıcı ise asist yaptı. Son şampiyon Lille, Metz karşısında 3-1 geriye düştüğü maçta Burak'ın golüyle 1 puanı kaptı. Burak, adeta kahraman ilan edildi. Yusuf da bu maçta asist yaptı. İlk maçında gol atan Cengiz Ünder de Marsilya taraftarını mest etti.