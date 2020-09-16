Fransa Futbol Federasyonu, olaylı PSG-Marsilya maçı sonrası ceza yağdırdı
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Fransa Futbol Federasyonu, olaylı PSG-Marsilya maçı sonrası ceza yağdırdı

Beş kırmızı kartın çıktığı Paris Saint Germain ile Marsilya arasında oynanan olaylı maçın faturası belli oldu. Buna göre Layvin Kurzawa'ya 6 maç ceza verilirken, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, 2+1 maç ceza aldı.

16.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:50

Fransa Lique 1'de geçtiğimiz günlerde oynanan ve Marsilya'nın Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup ettiği maça son dakikalarda yaşanan kavga damga vurdu. 5 kırmızı kartın çıktığı maç sonrasında Fransa Futbol Federasyonu, ceza yağdırdı.

Federasyon en fazla cezayı 6 maçla Layvin Kurzawa'ya verirken, Paris Saint Germain'li Neymar ile Leandro Parades 2+1 maç, Marsilyalı futbolcular Jordan Amavi 3 maç, Dario Benedetto ise 1 maç ceza aldı.

IRKÇI SÖYLEM İDDİASI

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan kavgada Alvaro'nun Neymar'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.

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Fransa Futbol Federasyonu, olaylı PSG-Marsilya maçı sonrası ceza yağdırdı
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