Fransa Futbol Federasyonu, olaylı PSG-Marsilya maçı sonrası ceza yağdırdı Beş kırmızı kartın çıktığı Paris Saint Germain ile Marsilya arasında oynanan olaylı maçın faturası belli oldu. Buna göre Layvin Kurzawa'ya 6 maç ceza verilirken, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, 2+1 maç ceza aldı.

Fransa Lique 1'de geçtiğimiz günlerde oynanan ve Marsilya'nın Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup ettiği maça son dakikalarda yaşanan kavga damga vurdu. 5 kırmızı kartın çıktığı maç sonrasında Fransa Futbol Federasyonu, ceza yağdırdı. Federasyon en fazla cezayı 6 maçla Layvin Kurzawa'ya verirken, Paris Saint Germain'li Neymar ile Leandro Parades 2+1 maç, Marsilyalı futbolcular Jordan Amavi 3 maç, Dario Benedetto ise 1 maç ceza aldı. IRKÇI SÖYLEM İDDİASI Karşılaşmanın son anlarında yaşanan kavgada Alvaro'nun Neymar'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.