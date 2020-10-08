Fransa, evinde Ukrayna'yı 7-1 yendi
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Fransa, evinde Ukrayna'yı 7-1 yendi

08.10.2020 00:08 | Son Güncelleme: 08.10.2020 00:26
Fransa, evinde Ukrayna'yı 7-1 yendi

Son dünya şampiyonu Fransa, hazırlık maçında Ukrayna'yı 7-1 mağlup etti. Fransız futbolcu Olivier Giroud, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Hazırlık maçında son dünya şampiyonu Fransa ile Ukrayna'ya patladı. Stade de France'de oynanan karılaşmayı Fransa 7-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Karşılaşmaya 9. dakikada Camavinga'nın golüyle başlayan Fransa, 24 ve 34. dakikalarda Giroud'un arka arkaya golleriyle farkı üçe çıkardı. 39. dakikaya gelindiğinde Mykolenko'nun kendi kalesine attığı golle Fransa ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da üst üste oyundu değişiklikleri gerçekleştirdi. Bunun bir meyvesi olarak ikinci yarıda oyuna giden Tsygankov 53. dakikada skoru 4-1 yaptı. 65. dakikaya gelindiğinde ise Tolisso yeniden farkı 4'e çıkardı. 82'de Ben Yedder'in pasıyla Mbappe skoru 6-1'e taşıdı. 89. dakikaya gelindiğinde Antoine Griezmann son sözü söyledi ve maç 7-1 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.

Horozlar, 11 Eylül Pazar günü Avrupa Uluslar Ligi'nde Portekiz ile sahasında karşılaşacak. Ukrayna ise 10 Eylül Cumartesi günü Almanya'yı konuk edecek.

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