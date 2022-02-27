Fransa'dan tarihi Rusya çağrısı! Herkes FIFA'nın vereceği son karara kilitlendi

Ukrayna'ya savaş ilan eden Rusya'ya Avrupa ülkeleri bir bir yaptırım uygularken spor dünyası da saldırılar karşısında sessiz kalmıyor. Son olarak Fransa, FIFA'ya çarpıcı bir çağrıda bulundu.

FRANSA, RUSYA'NIN İHRACINI İSTİYOR

AFP'de yer alan habere göre, Fransa Futbol Federasyonu başkanı Noel Le Graet, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Bu çağrı üzerine FIFA'nın alacağı karar merak konusu oldu. FIFA eğer Fransa'nın ihraç talebine olumlu yanıt verirse Rusya, Katar'da düzenlenecek dev organizasyonda yer alamayacak.

Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino

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