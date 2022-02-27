Fransa'dan tarihi Rusya çağrısı! Herkes FIFA'nın vereceği son karara kilitlendi
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yankıları devam ediyor. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, Rusların 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı karşısında FIFA'nın tutumu merakla beklenirken Rusya, Katar'da düzenlenecek dev organizasyonda yer almayabilir.
Ukrayna'ya savaş ilan eden Rusya'ya Avrupa ülkeleri bir bir yaptırım uygularken spor dünyası da saldırılar karşısında sessiz kalmıyor. Son olarak Fransa, FIFA'ya çarpıcı bir çağrıda bulundu.
FRANSA, RUSYA'NIN İHRACINI İSTİYOR
AFP'de yer alan habere göre, Fransa Futbol Federasyonu başkanı Noel Le Graet, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Bu çağrı üzerine FIFA'nın alacağı karar merak konusu oldu. FIFA eğer Fransa'nın ihraç talebine olumlu yanıt verirse Rusya, Katar'da düzenlenecek dev organizasyonda yer alamayacak.