Fransa'da üç askere bıçakla saldıran kişi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Fransa'da üç askere bıçakla saldıran kişi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fransa'da Ağır Ceza Mahkemesi 2015'te Nice kentinde bir Yahudi kültür merkezinde nöbetçi üç askere bıçaklı saldırı düzenleyen Moussa Coulibaly'yi 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

13.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:32
Fransa'da üç askere bıçakla saldıran kişi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

'da Ağır Ceza Mahkemesi 2015'te Nice kentinde bir Yahudi kültür merkezinde nöbetçi üç askere bıçaklı saldırı düzenleyen Moussa Coulibaly'yi 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Askerlerden birinin yüzünden diğerinin ise kolundan yaralandığı olay, Charlie Hebdo dergisine Paris'te düzenlenen ve 12 kişinin öldürüldüğü saldırılardan kısa süre sonra yaşanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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