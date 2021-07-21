Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Virüsün Delta varyantının vakaların çoğunluğunu oluşturduğu Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 181 artışla 5 milyon 890 bin 62'ye yükseldi.

Son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 554'e çıktı.

Hastanelerde 902'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 41 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 38 milyon 184 bin 499'a yükseldi, 31 milyon 310 bin 25 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 66 milyondan 375 binden fazla doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi'...
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 01:27:48. #1.15#

title