Fransa'da son 24 saatte 13 bin 157 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 13 bin 157 Kovid-19 vakası kaydedildi

22.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:42
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 157 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 157 yeni vaka görüldü.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 157 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 732'e ulaştı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 157 artışla 2 milyon 140 bin 208'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 13 bin 585 kişiden 2 bin 69'unun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 14 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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