Fransa'da ortalık savaş alanına döndü! Nice taraftarı, Marsilyalı futbolculara tekme tokat saldırdı

Fransa Ligue 1'de oynanan Nice-Marsilya maçında Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet'in tribünden gelen yabancı maddeleri taraftarlara geri atması sonrası ortalık savaş alanına döndü. Nice taraftarları sahaya inip futbolculara fiziksel saldırıda bulunurken iki takım futbolcuları hemen soyunma odasına girdi. Soyunma odasından bir daha sahaya dönmeyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'nın maçı hükmen kaybetmesi bekleniyor.