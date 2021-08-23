Fransa'da ortalık savaş alanına döndü! Nice taraftarı, Marsilyalı futbolculara tekme tokat saldırdı
Fransa Ligue 1'de oynanan Nice-Marsilya maçında Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet'in tribünden gelen yabancı maddeleri taraftarlara geri atması sonrası ortalık savaş alanına döndü. Nice taraftarları sahaya inip futbolculara fiziksel saldırıda bulunurken iki takım futbolcuları hemen soyunma odasına girdi. Soyunma odasından bir daha sahaya dönmeyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'nın maçı hükmen kaybetmesi bekleniyor.
Fransa'da futbol adına skandal bir gece yaşandı. Nice-Marsilya maçında sahaya inen taraftarlar Marsilyalı futbolculara saldırıda bulundu.
MARSİLYA SAHAYA ÇIKMADI
Marsilya futbolcusu Dimitri Payet tribünden atılan yabancı maddeleri yeniden taraftarlara doğru atınca ortalık karıştı. Nice taraftarları sahaya inerek Marsilyalı futbolculara saldırdı. İki takımda soyunma odasına gitti. Oyun bir süre durduktan sonra Nice tekrar sahaya çıktı ancak Marsilya ekibi sahaya çıkmayı reddetti. Marsilya'nın hükmen mağlup olması bekleniyor.