Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmesine karşı gösteri yapanlara bir grup sopalarla saldırdı - Haberler
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Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmesine karşı gösteri yapanlara bir grup sopalarla saldırdı

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmesine karşı gösteri yapanlara bir grup sopalarla saldırdı

Fransa'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele politikalarına karşı protestoların 9. haftasında Toulouse kentindeki gösteriye katılanlara bir grup sopalarla saldırdı.

Fransa'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele politikalarına karşı protestoların 9. haftasında Toulouse kentindeki gösteriye katılanlara bir grup sopalarla saldırdı.

Hors Zone adlı basın ajansının haberine göre, Toulouse'da yaklaşık 1500 kişi hükumetin bazı meslek gruplarına Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmesini ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkmak için protesto düzenledi.

Gösteri sırasında ellerinde sopalar bulunan bir grubun protestoculara saldırmasıyla şiddet dolu anlar yaşandı.

Güvenlik güçleri iki grubu kısa sürede ayırdı.

Diğer yandan Paris'te Louvre Müzesi önünde toplanan göstericilere polis plastik bombalar, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

Göstericiler havai fişek fırlatarak polise karşılık verdi.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmesine karşı gösteri yapanlara bir grup sopalarla saldırdı - Haberler
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