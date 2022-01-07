Fransa'da herkes 'Kral'ı konuşuyor! Burak Yılmaz, efsane isimlere nal toplattı

36 yaşındaki Burak Yılmaz, gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz sezonun başında imza attığı Lille'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü, Fransa futbolunun en önemli simaları arasına girdi. Burak, Türkiye'deki kadar Fransa'da da hayli popüler bir figür oldu.

11. SIRADA YER ALDI

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Burak'a 'Fransa futbolundaki en önemli 30 isim' arasında yer verdi. Milli futbolcumuz, Henry, Zidane, Pogba gibi isimleri solladı.

İşte o liste:

Kylian Mbappé

Karim Benzema

Lionel Messi

Christophe Galtier

Didier Deschamps

Franck Haise

Dimitri Payet

Neymar

Antoine Griezmann

Kadidiatou Diani

Burak Yılmaz

Nasser al-Khelaïfi

Zidane

Paul Pogba

Bruno Genesio

Vincent Labrune

Jorge Sampaoli

Stephanie Frappart

Peter Bosz

Hugo Lloris

Noël Le Graët

Lucas Paqueta

Thierry Henry

Pablo Longoria

Mino Raiola

Jean-Michel Aulas

Dimitri Rybolovlev

Habib Beye

Corinne Deacon

Sébastien Deneux

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