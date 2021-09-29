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Fransa'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın

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Fransa'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçı öncesi Fransa'da kırmızı alarm verildi. Marsilya İletişim Direktörü Cardoze, 2012'de Fenerbahçe'yle oynadıkları maçı örnek göstererek "Gerginliğin ve taraftarların karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek için her şeyi yapacağız" dedi. Marsilya taraftar grupları da maça gidemeyecek taraftarların biletlerini kime sattığına dikkat etmesi gerektiğini vurgularken güvenlik sebebiyle Galatasaraylılara bilet satılmaması yönünde çağrıda bulundu.

Avrupa Ligi'nde Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray, yarın Marsilya deplasmanına çıkacak. Zorlu maç öncesinde Fransız ekibi karşılaşmayı "Yüksek güvenlik riski" kapsamına alarak kırmızı alarm verdi.

Sporx'te yer alan habere göre; Marsilya İletişim Direktörü Jacques Cardoze, 2012'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta iki takım taraftarları arasında ciddi bir kavga çıktığını belirterek, önlemlerini bu yönde aldıklarını kaydetti ve, "Galatasaray maçıyla ilgili çalışmalarımızı, 2012'de Fenerbahçe ile oynadığımız maç üzerinden yaptık. Gerginliğin ve taraftarların karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Galatasaray taraftarlarını bir arada tutmaya çalışacaklarını söyleyen Cardoze, "Garantimiz yok, taraftarların stadın diğer bölümlerine gitmesini engellememiz zor. Ancak rakip taraftarların bir arada olacağı geniş bir alan ayırmaya karar verdik. Deplasman taraftarlarına ayırdığımız kapasiteyi 3400'e çıkardık, Lens maçından 500 daha fazla. Fransa, Almanya veya Belçika'dan gelecek Galatasaray taraftarlarını ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Marsilya taraftar grupları, Galatasaray taraftarlarına bilet satılmaması yönünde paylaşımlar yaparken, "Perşembe günü maça gelemeyecekler biletlerini kime sattıklarına dikkat etsin. Bu güvenlik için çok önemli bir durumdur. Bize Türklerden, bilet satmamız için talepler gelmeye başladı." şeklinde mesajlar yollandı.

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