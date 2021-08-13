Fransa basınına konuşan Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Mesut Özil'le röportaj gerçekleştirdi. Mesut, "Fenerbahçe'de oynamak baskı yaratıyor ama bu bir motivasyon kaynağı. Bu formayı giyebilmek benim için bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve burada oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum" dedi.

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Fransız L'Equipe'e konuştu. Mesut, Fenerbahçe hakkında taraftarın beğenisini çekecek ifadeler kullandı.

"BAŞINIZA GELEBİLECEK EN GÜZEL ŞEY"

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe 'de oynamanın baskı yarattığını belirterek, "Ancak ben bunu bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey" diye konuştu.

"EVDE TÜRKÇE KONUŞURDUK"

Mesut, hiçbir zaman Türkiye ile bağlarını koparmadığını dile getirerek, "Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak, televizyonda Fenerbahçe'nin maçlarını izleyerek büyüdüm. Burada insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek benim için çok anlamlı" dedi.

"HER GÜN DAHA İYİ ANLIYORUM"

Tecrübeli oyuncu, "Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum" ifadelerini kullandı.