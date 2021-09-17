Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu - Haberler Spor
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Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu

Haberler.com - Haberler | Spor

F.Bahçe'nin dün akşam deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, galibiyeti kaçıran taraf oldu. Son saniyelerde değerlendirilemeyen penaltı nedeniyle Kanarya 1 puana razı geldi. Frankfurt hocası da kaçan penaltıyla ilgili ilginç bir ifade kullandı. Oliver Glasner, "Kalecimize teşekkürler. İkinci yarıda F.Bahçe'nin tek şutu kaçan penaltıydı. O da gol olmadı. Sadece ilk 20 dakika üstünlerdi" dedi.

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, 1-1 biten Fenerbahçe karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Glasner, ilk 25 dakika hariç F.Bahçe'nin pek varlık gösteremediğini ifade etti.

Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu

"BİZ HEYECANLIYDIK"

Fenerbahçe'nin hak ederek öne geçtiğini belirten Glasner, "İlk 20 dakika kötü başladık. Heyecanı vardı futbolcularımın. Daha sonra taraftarlardan aldıkları destekle futbolcuların iyi bir mücadele sergilemelerinden dolayı onları övmem gerekiyor. Ardından gol de geldi. Heyecanlı başlayan taraf bizdik" dedi.

"İKİNCİ YARIDAKİ TEK ŞUTTU"

Kaleci Trapp'a penaltı için teşekkür eden Glasner, "Sonuçta penaltıyı kurtardığı için Kevin'e teşekkür etmemiz lazım. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki tek şutuydu" diye konuştu.

Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
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Yorumlar (1)
Uğur Duran:Adam doğru söylüyor. ilk 20 dakika Gayet iyi oynadı Fener ama golden sonra saldı. 2. yarı da da doğru isabetli tek şutu Penaltıydı. Yadırganacak bir açıklama değil
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