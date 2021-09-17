Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, 1-1 biten Fenerbahçe karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Glasner, ilk 25 dakika hariç F.Bahçe'nin pek varlık gösteremediğini ifade etti.

"BİZ HEYECANLIYDIK"

Fenerbahçe'nin hak ederek öne geçtiğini belirten Glasner, "İlk 20 dakika kötü başladık. Heyecanı vardı futbolcularımın. Daha sonra taraftarlardan aldıkları destekle futbolcuların iyi bir mücadele sergilemelerinden dolayı onları övmem gerekiyor. Ardından gol de geldi. Heyecanlı başlayan taraf bizdik" dedi.

"İKİNCİ YARIDAKİ TEK ŞUTTU"

Kaleci Trapp'a penaltı için teşekkür eden Glasner, "Sonuçta penaltıyı kurtardığı için Kevin'e teşekkür etmemiz lazım. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki tek şutuydu" diye konuştu.

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