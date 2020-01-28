Frank Lampard'dan Gozlerin Pasını Silen Gol
Chelsea'nin efsane oyuncularından Frank Lampard, 2008-09 Premier Lig sezonunda Hull City'e KC Stadyumu'nda konuk oldukları maçın henüz 3. dakikasında harika bir aşırtma vuruşa imza atarak kaleci Boaz Myhill'i mağlup etti. Chelsea maçı 3-0 kazandı.
28.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:19
Chelsea'nin efsane oyuncularından Frank Lampard, 2008-09 Premier Lig sezonunda Hull City'e KC Stadyumu'nda konuk oldukları maçın henüz 3. dakikasında harika bir aşırtma vuruşa imza atarak kaleci Boaz Myhill'i mağlup etti. Chelsea maçı 3-0 kazandı.
Kaynak: Dugout
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