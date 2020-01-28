Haberler » Spor » Frank Lampard'dan Gozlerin Pasını Silen Gol - Spor

Frank Lampard'dan Gozlerin Pasını Silen Gol

Chelsea'nin efsane oyuncularından Frank Lampard, 2008-09 Premier Lig sezonunda Hull City'e KC Stadyumu'nda konuk oldukları maçın henüz 3. dakikasında harika bir aşırtma vuruşa imza atarak kaleci Boaz Myhill'i mağlup etti. Chelsea maçı 3-0 kazandı.

28.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:19

'nin efsane oyuncularından , 2008-09 Premier Lig sezonunda Hull City'e KC Stadyumu'nda konuk oldukları maçın henüz 3. dakikasında harika bir aşırtma vuruşa imza atarak kaleci Boaz Myhill'i mağlup etti. Chelsea maçı 3-0 kazandı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler