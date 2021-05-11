Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
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Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı

Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery, eski takımı Galatasaray ile ilgili paylaşımda bulundu.

İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery, eski takımı Galatasaray ile ilgili paylaşımda bulundu.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarında yer verdiği "Günün golü" serisinde bugün, 2004-2005 sezonu Türkiye Kupası finalinde 5-1 kazandıkları karşılaşmada Ribery'nin Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı.

Söz konusu videoyu Galatasaray'ı da etiketleyerek kendi Twitter hesabından paylaşan Fransız futbolcu, "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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