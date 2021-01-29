FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Erhan Usta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Erhan Usta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

29.01.2021 09:28 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:31
FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Erhan Usta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Erhan Usta hayatı ve biyografisi nedir?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Erhan Usta hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU: ERHAN USTA KİMDİR?

Erhan Usta (17 Temmuz 1966, Havza Samsun), Türk bürokrat ve siyasetçidir.

İLK YILLARI

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

KARİYERİ

Mesleki

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Siyasi

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiş, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yapmıştır. 16 Ocak 2019 tarihinde MHP ve AK Parti'nin yerel seçim ittifakına ilişkin "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" dediği için partisinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu ve oyların %21,08'ini aldı.

İYİ Parti'ye katılması

9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır. Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevine getirildi.

ÖZEL HAYATI

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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