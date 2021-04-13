FOX haber canlı izle! İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat kesintisiz full izle!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 13 Nisan Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!