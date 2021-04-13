FOX haber canlı izle! İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat kesintisiz full izle!
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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 13 Nisan Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 12 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
FOX 13 NİSAN YAYIN AKIŞI
04:45Savaşçı
06:15Kadın
08:00İsmail Küçükkaya İle...
11:00Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00Memet Özer İle Mutfakta-
13:45Temizlik Benim İşim
16:00Zuhal Topal'la Sofrada
19:00Selçuk Tepeli İle...
20:00BarajDram
23:45Masumiyet