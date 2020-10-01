Forvet Nouha Dicko, Gaziantep FK'da
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Forvet Nouha Dicko, Gaziantep FK'da

01.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:16
Forvet Nouha Dicko, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan ve son olarak Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan ve son olarak Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-siyahlı ekip, transfer çalışmaları kapsamında bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan ve son olarak Hollanda ekiplerinden Vitesse forması giyen forvet oyuncusu Nouha Dicko ile anlaşmaya vardı. Gaziantep ekibi, Malili golcü oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde 255 resmi maça çıkan golcü futbolcu Nouha Dicko, bu maçlarda 68 gol atıp 28 de asist yaptı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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