Formula 1 pilotu Hamilton'dan Japon tenisçi Osaka'ya destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Formula 1 pilotu Hamilton'dan Japon tenisçi Osaka'ya destek

Formula 1 pilotu Hamilton'dan Japon tenisçi Osaka'ya destek
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Formula 1 takımı Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, depresyonda olduğu gerekçesiyle Fransa Açık'tan çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'ya destek verdi.

Formula 1 takımı Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, depresyonda olduğu gerekçesiyle Fransa Açık'tan çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'ya destek verdi.

Büyük Britanyalı sürücü, hafta sonu koşulacak Azerbaycan Grand Prix'si öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Osaka'ya basın toplantısına katılmadığı için ceza verilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Japon tenisçiye gösterilen tepkinin saçma olduğunu kaydeden Hamilton, "Birisi kişisel ruh sağlığı hakkında konuşuyor ve bunun için para cezası alıyor. Bu hiç hoş değildi ve kesinlikle daha iyi idare edebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Osaka'nın kendisini iyi hissetmediği için medya önüne çıkmadığını hatırlatan Lewis Hamilton, "Gençken ben de benzer durumları yaşadım ve bana herhangi bir destek verilmedi. Gençler bu durumlarla karşılaşabiliyor. Bizim daha fazla destek olmamız lazım, kimse kendini baskı altında hissetmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Açık'ta basın toplantısına katılmadığı için turnuvadan ihracı gündeme gelen Osaka, 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirterek organizasyondan çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Hasan Polatkan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Demet Akalın İlker Kaleli
Spor Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Formula 1 pilotu Hamilton'dan Japon tenisçi Osaka'ya destek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 20:10:59. #1.16#

title