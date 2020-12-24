Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi
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Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi

24.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:32
Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.

Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.

F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:

SıraYarışOy oranı (yüzde)
1Türkiye Grand Prix33
2İtalya Grand Prix25
3Sakhir Grand Prix18
4Avusturya Grand Prix5
5Toskana Grand Prix4

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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