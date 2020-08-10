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Formula 1'de 70'inci Yıl Dönümü Prix'sinin kazananı Honda oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5'inci yarışı olan 70'inci Yıl Dönümü Grand Prix'sinin kazananı Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Formula 1'de 70'inci Yıl Dönümü Prix'sinin kazananı Honda oldu
10.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:35

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5'inci yarışı olan 70'inci Yıl Dönümü Grand Prix'sinin kazananı Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Dünyanın en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonunun beşinci yarışı olan 70'inci Yıl Dönümü Grand Prix'si İngiltere'de gerçekleştirildi. Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezonun dördüncü yarışındaki ikinciliğinin ardından bu sezondaki ilk galibiyetini kazandı.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan ve doğru lastik stratejisiyle kısa sürede liderliğe yükselen Max Verstappen, başarılı sürüşünü yarış sonuna kadar koruyarak Silverstone'dan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Max Verstappen, kazandığı 25 puan ile pilotlar klasmanında puanını 77'ye çıkardı ve genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi. Red Bull Racing Honda takımının diğer pilotu Taylandlı Alexander Albon yarışı 5'inci, Alpha Tauri Honda pilotu Danill Kvyat ise yarışı 10'uncu bitirerek Honda takımına önemli puanlar kazandırmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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