Formula 1 Abu Dabi GP'de pole pozisyonu Verstappen'in

Hamilton 2'nci sırada yer aldı

Verstappen yumuşak hamura geçti, liderliği bırakmadı

Ata SELÇUK/ - Formula 1'de sezonun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonunun sahibi Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü sıradan start alacak.

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarış yarın saat 16.00'da start alacak.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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