Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
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Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı

Haberler.com - Haberler | Spor

Formula 1 Türkiye GP'si, bu sezon da İstanbul'da düzenlenecek. Yapılan resmi açıklamada Türkiye Grand Prix'inin 11-13 Haziran tarihlerinde Kanada'nın yerine takvime dahil edildiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl da Formula 1 takvimine eklenen Türkiye, Lewis Hamilton'un şampiyonluğuna ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1'de 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'si yerine Türkiye takvime alındı

Formula 1'den yapılan açıklamada Türkiye'nin bu yılki takvime eklendiği belirtildi.

Türkiye GP, geçtiğimiz yıl da Formula 1 takvimine eklenmiş ve 13-14-15 Kasım tarihlerinde organizasyon İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Yarışı kazanan Lewis Hamilton, şampiyonluğunu da ilan etmişti.Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "F1'i seven herkes, dramatik yarışlar sever ve Türkiye, dramatik yarışların, savaşların geçtiği harika bir piste sahip" açıklaması yaptı.

Kanada'nın 14 günlük karantinayı zorunlu tutması sebebiyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, 11-13 Haziran'da Kanada'nın yerine takvime eklendi. Sözleşmesini iki yıl uzatan Kanada Grand Prix'sinin 2022'de geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz."

Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'si yerine Türkiye takvime alındı
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Haber Yorumları (1)
SERDAR ÖZKAN : KORONA VARKEN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİDE TÜRKİYE YE VERDİLER. BOMBOŞ SAHADA OYNARLAR ARTIK. BENİM ANLAMADIĞIM UÇAĞA BİNİP NEDEN GELİYOLAR... :D SEYİRCİ GİRMEYECEKSE NEDEN TÜRKİYEYE GELİYOLAR :D BAKTILAR KORONA VAR HERŞEYİ TÜRKİYEYE İTELİYOLAR KİMSE KUSURA BAKMASIN... :)
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