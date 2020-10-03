Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı
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Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı

03.10.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.10.2020 20:35

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 16. dakikasında Caner Erkin ile maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu arasında tartışma yaşandı. Dudağı kanayan Caner'e hakem kenara gitmesini söyleyince, tecrübeli futbolcu formasını yere fırlattı. Caner'in bu davranışı taraftarların tepkisini çekti.

Caner Erkin'in alt dudağındaki kanamayı fark eden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kenara gitmesini ve tedavi olmasını söyledi. Formasına da kan bulaştığını belirten Hakem Uğurlu, Caner'in formasını da değiştirmesini talep etti.

Caner Erkin kanamanın olmadığını belirtse de hakem kenara gitmesini ısrarlı bir şekilde söyledi. Bunun üzerine sarı lacivertli futbolcu, üzerindeki formasını da çıkararak sinirli bir şekilde kenara yöneldi.

Caner Erkin, elindeki formayı sinirli bir şekilde yere atarak yeni forma istedi. Tecrübeli futbolcu, tedavisinin ardından tekrar sahaya döndü.

DAVRANIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Sarı lacivertli taraftarlar, Caner Erkin'in formayı yere atma şekline sosyal medyadan tepki gösterdi.

Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı
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