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Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı

Fransa Ligue 1'de Monaco'nun sahasında Amiens'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi takımın yıldız futbolcusu Tiemoue Bakayoko forma numarasını şaşırınca herkes gülme krizine girdi.

09.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:38
Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı

Fransa Ligi Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Tiemoue Bakayoko, takımının Amiens'i 3-0 yendiği maçta herkesi kahkahaya boğdu.

2017-2017 yılları arasında 3 sene Monaco'da oynayan ve 14 numaralı formayı giyen Bakayoko, 2017 yazında 40 milyon euro karşılığında 'ye transfer olmuştu.

6 NUMARALI FORMAYI ALDI

Bir sezonluk Chelsea ve yine bir sezonluk Milan maceralarının ardından 2 sene sonra tekrar Monaco'ya dönen Bakayoko, 14 numarayı Keita Balde'nin giymesi nedeniyle 6 numaralı formayı almıştı.

Amiens maçında dakikalar 81'i gösterirken oyuncu değişikliği için tabela kalktı ve tabelada 14 numara yandı. Bakayoko, Monaco'da geçirdiği 3 senelik alışkanlıkla taraftarı alkışlayarak kenara gelmeye başladı.


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: Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı
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