Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı
Fransa Ligue 1'de Monaco'nun sahasında Amiens'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi takımın yıldız futbolcusu Tiemoue Bakayoko forma numarasını şaşırınca herkes gülme krizine girdi.
Fransa Ligi Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Tiemoue Bakayoko, takımının Amiens'i 3-0 yendiği maçta herkesi kahkahaya boğdu.
2017-2017 yılları arasında 3 sene Monaco'da oynayan ve 14 numaralı formayı giyen Bakayoko, 2017 yazında 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.
6 NUMARALI FORMAYI ALDI
Bir sezonluk Chelsea ve yine bir sezonluk Milan maceralarının ardından 2 sene sonra tekrar Monaco'ya dönen Bakayoko, 14 numarayı Keita Balde'nin giymesi nedeniyle 6 numaralı formayı almıştı.
Amiens maçında dakikalar 81'i gösterirken oyuncu değişikliği için tabela kalktı ve tabelada 14 numara yandı. Bakayoko, Monaco'da geçirdiği 3 senelik alışkanlıkla taraftarı alkışlayarak kenara gelmeye başladı.
Haber Videosu: Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı
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sahiplenme iç güdüsü böyle bir şey işte :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gülme krizine girdim. konuşamıyorum ama yazabiliyorum =)Cevap Yaz Yayından Kaldır