Haberler » Ekonomi » Ford Custom PHEV’in yeni test sürüşleri Ankara’da gerçekleştirilecek - Ekonomi

Ford Custom PHEV’in yeni test sürüşleri Ankara’da gerçekleştirilecek

Ford Otosan, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün sahibi, hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid modelini 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde tanıttı.

16.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:17
Ford Custom PHEV’in yeni test sürüşleri Ankara’da gerçekleştirilecek

, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün sahibi, hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid modelini 15-16 Ocak tarihlerinde 'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde tanıttı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler