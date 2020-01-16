Ford Custom PHEV’in yeni test sürüşleri Ankara’da gerçekleştirilecek

16.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:17

Ford Otosan, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün sahibi, hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid modelini 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde tanıttı.