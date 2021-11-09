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Florya'da deprem! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi

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Sarı-Kırmızılılar'ın tesisinde kıyım yaşandı. 1 personel kovuldu, 3 personel emekli edildi. Kaptan Arda'nın çok sevdiği Taşkın Çakmaklı da ayrılanlar arasında.

Galatasaray'da dikkat çeken bir olay meydana gelen. İlk olarak eski Galatasaray muhabirlerinden Harun Muslu'nun gündeme taşıdığı konu kulüp kaynaklarından doğrulandı. UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemde Florya'da görev yapan, 20 yılı aşkın süredir de kulüpte çalışan çaycı Vahit Sezgin'in yanı sıra garsonlardan Fatih Büyükataman ve Mehmet ismindeki çalışan emekli edildi.

Florya'da deprem! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi

Ajansspor'un haberine göre; Bu isimlerin tazminatları ve hak edişleri konusunda yönetici Ural Aküzüm görüşmeleri yaptı ve orta yol bulundu. Her ne kadar iyi veda mesajları verilse de 3 ismin de bu karardan çok mutlu olmadıkları söyleniyor.

10 yılı aşkın süredir kulüpte görev yapan, idari işlerden sorumlu Taşkın Çakmaklı tazminatsız şekilde kovuldu. Kaptan Arda Turan'ın çok değer verdiği öğrenilen Çakmaklı'nın çıkarılmaması için çok uğraşmasına rağmen engel olamadığı öğrenildi. Çakmaklı'nın Atina seyahatinde çıkan problemlerden de sorumlu tutulduğu ileri sürülüyor. Ve işine son verilmesinden kaynaklı son derece üzgün olduğu belirtiliyor.

Florya'da deprem! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi

Fatih Terim'in de emeklerinden dolayı büyük değer verdi Vahit Akman, Terim tarafından 2000'deki UEFA Kupası finaline takımla birlikte götürülmüştü. Akman sarı kırmızılı kulübün bir çok tarihi başarısına tanıklık eden bir kaç isimden biriydi.

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