Floki Shiba (FSHIB) coin nedir? Güncel Floki Shiba (FSHIB) coin yorum ve grafiği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Floki Shiba (FSHIB) coin nedir? Güncel Floki Shiba (FSHIB) coin yorum ve grafiği

Floki Shiba (FSHIB) coin nedir? Güncel Floki Shiba (FSHIB) coin yorum ve grafiği
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Floki Shiba sahipleri, cüzdanınızda Floki Shiba paraları tutarak otomatik olarak cüzdanınıza gönderilen daha fazla Floki Shiba kazanacaklar. Tüm sahipler Floki Shiba ağında gerçekleşen her işlemden otomatik olarak %5 ücret aldığından, cüzdanınızdaki Floki Shiba miktarının büyümesini izleyin.

Floki Shiba bugünkü fiyatı ₺3.28 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺14.572.038 TRY. Floki Shiba son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2656, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 100.000.000.000.000.000 FSHIB coin.

FLOKİ SHİBA (FSHIB) COİN NEDİR?

Floki Shiba şirin ama çok fazla ısırık var! $FSHIB, zamanla daha aktif hale gelecek şekilde tasarlanmış deflasyonist bir madeni paradır. Tüm Floki Shiba sahipleri, cüzdanınızda Floki Shiba paraları tutarak otomatik olarak cüzdanınıza gönderilen daha fazla Floki Shiba kazanacaklar. Tüm sahipler Floki Shiba ağında gerçekleşen her işlemden otomatik olarak %5 ücret aldığından, cüzdanınızdaki Floki Shiba miktarının büyümesini izleyin. Topluluk, Floki Shiba ağında oluşturulan ücretlerden kazanan Floki Shiba ağının sahibidir.

Floki Shiba, meme'in babası Doge Coin'den birkaç numara ve ders öğrendi. Doge Coin çevrimiçi topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından oluşturulan yeni bir kripto. Floki Shiba, yeni geliştirilmiş işlem hızlarını ve sevimliliğini göstererek babasını etkilemeye çalışıyor. Sizi ödüllendirmek için yerleşik bir entegre akıllı bahis sistemine sahip hiper deflasyonisttir, bu nedenle her işlemde cüzdanınıza otomatik olarak daha fazla Floki Shiba jetonu eklenir. Sadece Sevin, evcilleştirin ve Floki Shiba'nızın büyümesini izleyin.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Metin Oktay Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Floki Shiba (FSHIB) coin nedir? Güncel Floki Shiba (FSHIB) coin yorum ve grafiği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:44:15. #1.15#

title