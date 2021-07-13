Floki Shiba (FSHIB) coin nedir? Güncel Floki Shiba (FSHIB) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Floki Shiba sahipleri, cüzdanınızda Floki Shiba paraları tutarak otomatik olarak cüzdanınıza gönderilen daha fazla Floki Shiba kazanacaklar. Tüm sahipler Floki Shiba ağında gerçekleşen her işlemden otomatik olarak %5 ücret aldığından, cüzdanınızdaki Floki Shiba miktarının büyümesini izleyin.

Floki Shiba bugünkü fiyatı ₺3.28 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺14.572.038 TRY. Floki Shiba son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2656, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 100.000.000.000.000.000 FSHIB coin.

FLOKİ SHİBA (FSHIB) COİN NEDİR?



Floki Shiba şirin ama çok fazla ısırık var! $FSHIB, zamanla daha aktif hale gelecek şekilde tasarlanmış deflasyonist bir madeni paradır. Tüm Floki Shiba sahipleri, cüzdanınızda Floki Shiba paraları tutarak otomatik olarak cüzdanınıza gönderilen daha fazla Floki Shiba kazanacaklar. Tüm sahipler Floki Shiba ağında gerçekleşen her işlemden otomatik olarak %5 ücret aldığından, cüzdanınızdaki Floki Shiba miktarının büyümesini izleyin. Topluluk, Floki Shiba ağında oluşturulan ücretlerden kazanan Floki Shiba ağının sahibidir.

Floki Shiba, meme'in babası Doge Coin'den birkaç numara ve ders öğrendi. Doge Coin çevrimiçi topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından oluşturulan yeni bir kripto. Floki Shiba, yeni geliştirilmiş işlem hızlarını ve sevimliliğini göstererek babasını etkilemeye çalışıyor. Sizi ödüllendirmek için yerleşik bir entegre akıllı bahis sistemine sahip hiper deflasyonisttir, bu nedenle her işlemde cüzdanınıza otomatik olarak daha fazla Floki Shiba jetonu eklenir. Sadece Sevin, evcilleştirin ve Floki Shiba'nızın büyümesini izleyin.