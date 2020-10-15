Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi

15.10.2020 13:40 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:30

Son dakika: Ödemesi yapılan yaklaşık 50 bin ürünü teslim etmediği için binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi.

2002 yılında kurulan ve ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim'den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce kullanıcı ürünlerinin kendilerine gönderilmediği ve para iadesi de alamadıkları gerekçeleriyle uzun zamandır sosyal mecralarda şikayetlerini dile getiriyordu. Kullanıcıların bir çoğu bu şikayetleri savcılığa da taşıyarak firma hakkında işlem yapılmasını istemişti. Yaşanan gelişmeler üzerine şirket, temmuz ayında konkordato başvurusu yapmıştı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim'in konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi.

KONKORDATO DAVALARINDAKİ EN YÜKSEK MÜDAHİL SAYISI

İstanbul Bilişim'in açtığı konkordato davasına 1100'e yakın tüketici müdahil oldu. Bu rakam, bu zamana kadar açılan konkordato davalarındaki en yüksek müdahil sayısı olarak kayda girdi. Dava dosyasına göre şirket 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünlerden 150 milyon lira para topladı.

ŞİRKET SAHİBİNİN 40 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şirketin sahibi Nurettin Yavuz hakkında geçtiğimiz günlerde dolandırıcılıktan dava açılmıştı. Stokta ürün bulunmamasına rağmen çok sayıda kişiye ürün satarak para toplayan Yavuz'un 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Üzerine kayıtlı mal varlığı olmayan Yavuz'un 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Geçen yıl el değiştiren şirketin yeni sahibi görünen Nurettin Yavuz'un 'emaneten' şirketi üzerine aldığı belirtiliyor.

İstanbul Bilişim konkordato başvurusu yaptığı dönemde şu açıklamayı yapmıştı:

"İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye'yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir.

"MÜŞTERİLERİMİZ GEREKSİZ PANİĞE SEV EDİLMİŞTİR"

Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmişir. İcra vs. gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

"KONKORDATO TALEBİMİZ UYGUN BULUNMUŞTUR"

Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."

Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu
Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi
Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi
Haber Yorumları (6)
MURO: ŞİRKET SAHİBİNE 40 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORMUŞ. BEN HAYATIMDA ZENGİN ŞİRKET SAHİPLERİNİN HAPİS YATTIĞINI GÖRMEDİM GÖREN VARSA SÖYLESİN.
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
ADALET: Mağdurlar gariban vatandaş dolmasa aynı karar alınırmıydı acaba
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FİGEN ULKER: Haram olsun bizimde 1300 tl ma gitti böylemi adalet
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Elçin Sangu Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Mert Günok Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Bursa İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 14:32:21. #1.14#
title