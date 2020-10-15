Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi

Son dakika: Ödemesi yapılan yaklaşık 50 bin ürünü teslim etmediği için binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi.

2002 yılında kurulan ve ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim'den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce kullanıcı ürünlerinin kendilerine gönderilmediği ve para iadesi de alamadıkları gerekçeleriyle uzun zamandır sosyal mecralarda şikayetlerini dile getiriyordu. Kullanıcıların bir çoğu bu şikayetleri savcılığa da taşıyarak firma hakkında işlem yapılmasını istemişti. Yaşanan gelişmeler üzerine şirket, temmuz ayında konkordato başvurusu yapmıştı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim'in konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi.

KONKORDATO DAVALARINDAKİ EN YÜKSEK MÜDAHİL SAYISI

İstanbul Bilişim'in açtığı konkordato davasına 1100'e yakın tüketici müdahil oldu. Bu rakam, bu zamana kadar açılan konkordato davalarındaki en yüksek müdahil sayısı olarak kayda girdi. Dava dosyasına göre şirket 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünlerden 150 milyon lira para topladı.

ŞİRKET SAHİBİNİN 40 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şirketin sahibi Nurettin Yavuz hakkında geçtiğimiz günlerde dolandırıcılıktan dava açılmıştı. Stokta ürün bulunmamasına rağmen çok sayıda kişiye ürün satarak para toplayan Yavuz'un 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Üzerine kayıtlı mal varlığı olmayan Yavuz'un 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Geçen yıl el değiştiren şirketin yeni sahibi görünen Nurettin Yavuz'un 'emaneten' şirketi üzerine aldığı belirtiliyor.

İstanbul Bilişim konkordato başvurusu yaptığı dönemde şu açıklamayı yapmıştı:

"İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye'yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir.

"MÜŞTERİLERİMİZ GEREKSİZ PANİĞE SEV EDİLMİŞTİR"

Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmişir. İcra vs. gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

"KONKORDATO TALEBİMİZ UYGUN BULUNMUŞTUR"

Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı