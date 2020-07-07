Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak Rusya'dan İngiltere'nin Rus vatandaşlarına uygulayacağı yaptırım için misilleme geliyor. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, İngiltere'ye yaptırımla karşılık verileceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, 25 Rus vatandaşına yaptırım uygulayacağını açıklayan İngiltere'ye karşılık verileceğini duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, insan haklarını ihlal edenlere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören ABD'deki Magnitsky Yasası'na benzer bir yasayla, en ağır insan hakları ihlallerine karışanların hedef alınacağı belirtildi. Listede ilk olarak toplam 49 kişiye yer verildiği belirtilen açıklamada, gelecek aylarda daha fazla kişinin yaptırım listesine alınmasının beklendiği ifade edildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞ, BANKA İŞLEMİ VE KAZANÇ SAĞLAMA YASAĞI

Düzenlemeyle İngiltere'nin, ilgili kişilere yönelik ülkeye giriş, İngiliz bankaları üzerinden işlem yapma ve İngiliz ekonomisinden kazanç sağlama yasağı getirilebileceği vurgulandı.

İNGİLTERE İLK KEZ AB'DEN FARKLI POLİTİKA İZLEYECEK

Önlemlerin ülkelerden ziyade bireyleri ve kuruluşları hedef alacağı kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin yaptırımlar konusunda ilk kez Avrupa Birliği'nden (AB) farklı bir politika uygulayacağına da işaret edildi. Açıklamaya göre, ilk yaptırım listesinde, 2009 yılında Rusya'da 230 milyon dolarlık bir yolsuzluk dosyasını inceleyen Rus vergi uzmanı Sergei Magnitsky'nin ölümü nedeniyle 25 Rus vatandaşına yer verildi.

Kaynak: DHA