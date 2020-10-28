Son dakika... Erdoğan: "Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."
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Son dakika... Erdoğan: "Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."

28.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:05
Son dakika... Erdoğan:

Son dakika haberi: Erdoğan: "Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."

Erdoğan: "Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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