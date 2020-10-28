Son dakika... Erdoğan: "Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."

Son dakika haberi: Erdoğan: "Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."