Ankara'da Barut Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 6 Yaralı!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3'ü ağır 6 işçi yaralandı.

BARUT FABRİKASINDA PATLAMA

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Katı Yakıt Atölyesi'nde, saat 15.00 sıralarında, patlama meydana geldi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 6 YARALI

Patlama sonucu işçi Emre Özcan (31), olay yerinde yaşamını yitirdi. Fazlı Büken, Serkan Ceylan ve Ömer Tosun isimli işçiler ağır yaralanırken, Çetin Tiryaki ile ismi öğrenilemeyen 2 işçi hafif yaralandı.

Yaralı işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İlçe kaymakamı, emniyet müdürü ve diğer yetkililer de inceleme yapmak üzere fabrikaya geldi.

VARİLLERDE BULUNAN YAKITIN SIKIŞMASI SEBEP OLMUŞ

Patlamanın, fabrikanın yakıt işleme merkezindeki varillerde bulunan yakıtın sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.