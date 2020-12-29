Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü.

İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi. Gözaltı kararı verilenlerin arasında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 8'i yurt dışında, biri ise hala aranıyor.

AYAKKABI BOYAMA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Korkmaz daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımı ile dikkat çekmişti. Korkmaz, gönderisinde, 12 yaşında ayakkabı boyacılığı yaptığı kaldırımda çektirdiği fotoğrafı "Çayı koyun yeniden başlıyoruz" notuyla alıntılayarak tekrar paylaşmıştı. Başarı hikayesini anlattığı videolar sayesinde Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Korkmaz'ın paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, kimileri destek kimileri de eleştiren yorumlarda bulunmuştu.

ÖNCE EL KONULDU SONRA KALDIRILDI

İş adamı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül tarihinde, Korkmaz ve 13 şüphelinin mal varlıklarına el koyulma kararı alınmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karara göre Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Heksağon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ünosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl, şirketlerinin mal varlığına el konuldu. 17 Ekim tarihinde ise 13 şüphelinin mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararı kaldırılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı