Son dakika: Şehirler arası otobüs firmaları HES kodu olmayanlara bilet satamayacak
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Son dakika: Şehirler arası otobüs firmaları HES kodu olmayanlara bilet satamayacak

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Şehirler arası otobüslerde HES kodu zorunluluğu" konulu genelge gönderdi. Buna göre, firmalar bilet satışlarında müşterilerden HES kodu talep edecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak. Kurala uymayan firmalar, 10 gün sefer yapamayacak.

12.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:47

İçişleri Bakanlığı şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların "HES kodu" olmadan biletleme yapması üzerine harekete geçti. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi. Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

"TEDBİR ALINMASI ZARURİ HALE GELDİ"

Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşıldığı bu nedenle aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi. Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.

Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.

10 GÜN SÜREYLE SEFERDEN MEN CEZASI

Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek.

Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek.

Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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Son dakika: Şehirler arası otobüs firmaları HES kodu olmayanlara bilet satamayacak
Haber Yorumları (2)
ÖMER TUARAN: otobüste müzik yasaklansın korona biter. ahahahah
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....: hes kodu yerine fiyatlara bi düzenleme gelse daha iyi
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