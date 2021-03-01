Flamengo'lu Oyuncuların Şampiyonluk Sevinci

Flamengo üç puanı alması halinde şampiyonluğu garantileyecekken Sao Paulo karşısında 2-1 kaybettiler ve rakiplerinin puan kaybını beklemek zorunda kaldılar. Inter ve Corinthians'ın maçları hala uzatma dakikalarındayken Flamengo'lu oyuncular telefonun etrafında ve stdayumdaki monitörlerden maçın sonucunu heyecanla beklediler.