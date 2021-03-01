Flamengo'lu Oyuncuların Şampiyonluk Sevinci
01.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:26
Flamengo üç puanı alması halinde şampiyonluğu garantileyecekken Sao Paulo karşısında 2-1 kaybettiler ve rakiplerinin puan kaybını beklemek zorunda kaldılar. Inter ve Corinthians'ın maçları hala uzatma dakikalarındayken Flamengo'lu oyuncular telefonun etrafında ve stdayumdaki monitörlerden maçın sonucunu heyecanla beklediler.
Flamengo üç puanı alması halinde şampiyonluğu garantileyecekken Sao Paulo karşısında 2-1 kaybettiler ve rakiplerinin puan kaybını beklemek zorunda kaldılar. Inter ve Corinthians'ın maçları hala uzatma dakikalarındayken Flamengo'lu oyuncular telefonun etrafında ve stdayumdaki monitörlerden maçın sonucunu heyecanla beklediler.
Kaynak: Dugout