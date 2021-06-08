Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el hareketlendi
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Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el hareketlendi

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Haberler | Ekonomi

- Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el hareketlendi Piyasa düşünce yüzleri gülen galericiler bile araç bulmakta zorlandı Galerici Yılmaz Yalçınkaya: "İkinci el araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı" Hem yaşanan durgunluk sonucunda fiyatların yüzde 10 oranında azalması, hem de...

- Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el hareketlendi

Piyasa düşünce yüzleri gülen galericiler bile araç bulmakta zorlandı

Galerici Yılmaz Yalçınkaya:

"İkinci el araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı"

ESKİŞEHİR - Hem yaşanan durgunluk sonucunda fiyatların yüzde 10 oranında azalması, hem de havaların ısınması ile birlikte ikinci el araç piyasasında tekrardan hareketlilik görülmeye başlandı.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen ikinci el araç piyasasında sıfır otomobil üretimlerinin durması fiyatlarda ciddi artış yaşanmasına sebep olmuş, bu durum satışları neredeyse durma noktasına getirmişti. Satışların az olması fiyatlarda yüzde 10 oranında düşüşe sebep olurken, hava sıcaklığının da artması ile piyasada hareketlilik başladı. Galericiler, ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak bu durumun değişebileceğini, önümüzdeki haftalarda fiyatların tekrardan artabileceği belirttiler.

"Şu anda rağbet oldukça fazla"

Eskişehir'de uzun yıllardan beri ikinci el otomobil satışı yapan Yılmaz Yalçınkaya, pandemi nedeniyle durgun geçen piyasanın tekrardan hareketlendiğini vurguladı. İkinci el arabalara olan rağbetin fazla olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "İkinci el oto piyasasında şu anda hareketlilik başladı. Birkaç ay önce çok durgundu. Pandemiden dolayı bayağı bir durgunluk yaşadık, ama şu anda hareket var. Yüzde 10 düşen fiyatlar şu anda artışa geçti. Önümüzdeki 2 ay içerisinde de piyasada bir yükseliş görebiliriz. Şu anda rağbet çok. Ekspertizler ve noterler ağzına kadar dolu şu anda. Şehir dışından gelen müşteri de çok. Galeriler olarak da işlerimiz şu anda iyi" diye konuştu.

"Düzgün araba bulmak isteyenler hızlı davransın"

Önümüzdeki süreçte fiyatların tekrardan artabileceğini ifade eden Yılmaz Yalçınkaya, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"İkinci el araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı. Önümüz yaz, millet tatile gidecek uzun yol yapacak. Araba fiyatları şu anda çıkışa geçti. Düzgün araba bulmak isteyenler hızlı davransın. Fiyatlar artacak gibi gözüküyor. Benim elimde 8-10 tane araba kaldı ve ben bile araç bulmakta zorlanıyorum.

Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el hareketlendi
Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el hareketlendi
Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el hareketlendi
Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el hareketlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot

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