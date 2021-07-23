Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü

Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kilogram satışı fiyatının 4 TL'den 2-2,5 TL'lere düşen fasulye fiyatı ile hem üreticiyi hem komisyoncuları üzdü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kilogram satışı fiyatının 4 TL'den 2-2,5 TL'lere düşen fasulye fiyatı ile hem üreticiyi hem komisyoncuları üzdü.

Şuhut'ta kurulan fasulye pazarında tarladan toplanan fasulyeleri satmak için getiren üreticiler kilogram fiyatı 2-2,5 TL'lere kadar düşen fasulyeden para kazanmadıklarını, maliyetleri kurtaramadıklarından dert yakındı. Pazarda fasulye alımı yaparak büyükşehirlere gönderen komisyoncu Mehmet Ali Resuloğlu ise fasulye sezonu ve hasadının hızlı başladığını kaydederek, fiyatlardan dolayı alımların az olduğunu belirtti. Resuloğlu, "Ürün satımı yavaş o yüzden esnaf da sıkıntı da köylü de. Fiyatların düşük olmasından dert yakınıyor insanlar haklı olarak. Masraflar fazla gübreleri fiyatları fazla. Onlar gibi esnaflar yani bizler de yakınıyoruz. İstanbul'da insanların tatile gitmesinden, şehirde olmayışından dolayı ürün satımı şu anda sıkıntılı. Ama ürün satımının bayramdan sonra hızlanacağını düşünüyoruz. Bu sayede hem üreticinin hem de esnafın yüzü güler. Şuanda fasulye alımının 2-2.5 TL arasında alıyoruz" dedi.

"Satış fiyatı bizi kurtarmıyor"

Fasulye üreticisi Ali Akkaya ise işçi maliyetleri, sulama ve gübre maliyetleri yüksek olduğu için alım fiyatlarının kendilerini kurtarmadıklarını dile getirdi. Fasulyenin kilogram maliyetinin 2 TL'yi geçtiğini ve satım fiyatı olan 2-2,5 TL'nin kendilerini zarara soktuğunu öne sürdü.

Bir başka fasulye üreticisi fasulye üreticisi Sabri Bal ise, "Çiftçinin malı para etmiyor şuan için 2 lira. İşçinin günlüğü 120 lira mazot gübre fiyatları yüksek olduğu için çiftçi para kazanamıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü
Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü
Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü
Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü
Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Seda Sayan Derya Uluğ
Spor Ali Koç Mesut Özil Mehmet Topal Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fiyatı düşüşe geçen fasulye hem türeticisini hem komisyoncusunu üzdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:51:46. #1.15#

title