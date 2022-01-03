Fiyat artışları (4) - Haberler Ekonomi
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Fiyat artışları (4)

Fiyat artışları (4)
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de, Aralık 2021'de yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 42,64 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak belirlendi.

ARDAHAN (AA) - Türkiye'de, Aralık 2021'de yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 42,64 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aralık 2021'de İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 16,43 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 23,2 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,64 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 42,08 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 41,97 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.

Aralık 2020'ye göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 32,75 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. DüzeyBir önceki aya göre değişim oranı yüzdeBir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde
Türkiye13,5836,08
TR10 (İstanbul)12,5132,75
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)13,8737,30
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)11,6235,90
TR31 (İzmir)13,0134,00
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)14,6840,51
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)13,6139,82
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)12,6935,34
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)14,2038,42
TR51 (Ankara)14,2335,69
TR52 (Konya, Karaman)14,2539,21
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)13,3038,98
TR62 (Adana, Mersin)13,5835,89
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)14,0237,07
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)13,7339,41
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)13,8738,89
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)15,2741,20
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)15,3941,03
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)16,4341,97
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)14,8542,08
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)16,2139,16
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)15,6042,64
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)14,2241,49
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)13,6736,37
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)13,6137,49
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)15,0838,47
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)13,9737,06
(Bitti)

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

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AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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