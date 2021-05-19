Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Dünyanın önemli kredi derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Fitch, otomotiv sektöründe büyük krizlere neden olan çip kriziyle ilgili yeni açıklama yaptı. Fitch, daha uzun sürmesinin beklendiği çip krizinin, otomotiv üretiminin yüzde 5'ine mal olacağını kaydetti.

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi nedeniyle çok sayıda de firma, üretim faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmişti. Çip konusunda yaşanan tedarik sorunu nedeniyle araç üretimi düşmüş, bu durum da doğal olarak araba fiyatlarına yansımıştı.

TAHMİN EDİLENDEN UZUN SÜRECEK

Önümüzdeki dönemde araç almak isteyenlere yönelik kötü haber geldi. Dünyanın önemli kredi derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Fitch Ratings, çip krizinin tahmin edilenden daha uzun sürecini açıkladı.

Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı bildirildi.

ARAÇ ÜRETİMİNİN YÜZDE 5'İNE MAL OLACAK

Fitch'ten yapılan açıklamada, çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiği belirtildi.

2022'DE AZALMAYA BAŞLAYACAK

Birçok otomobil üreticisinin 2021'in 2'nci çeyreğinde en ağır baskılarla karşılaşmayı beklediğine değinilen açıklamada, sıkıntının 2022'de giderek azalacağı aktarıldı.

Açıklamada otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en karlı modellere öncelik vererek üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olduğu aktarıldı.

Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber
Dev banka anketten çıkan sonuçları paylaştı! İşte yatırımcıları en çok endişelendiren konu
Dev banka anketten çıkan sonuçları paylaştı! İşte yatırımcıları en çok endişelendiren konu
9 milyar dolarlık dev satın almada son pürüzler kaldı
9 milyar dolarlık dev satın almada son pürüzler kaldı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Burak Sergen Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 00:56:16. #1.11#

title