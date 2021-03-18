FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Gerede'de başladı

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Bolu Gerede'de başladı.

Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Estonya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Romanya'dan 24 kadın, 39 erkek olmak üzere toplam 63 sporcu katıldı. Finallerin ilk gününde 5 km klasik kadınlarda Estonyalı ikiz kardeşler Kaidy Kaasiku altın, Keidy Kaasiku gümüş, yine Estonyalı Hama Brita Kaasık ise bronz madalya kazandı.

Erkekler 10 km klasik yarışında ise Romanya'dan Constantin Pepene altın, Estonya'dan Martin Himma gümüş, Romanya'dan Mihai Raul Popa bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı