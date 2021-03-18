FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Gerede'de başladı
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FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Gerede'de başladı

18.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:57
FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Gerede'de başladı

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Bolu Gerede'de başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Bolu Gerede'de başladı.

Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Estonya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Romanya'dan 24 kadın, 39 erkek olmak üzere toplam 63 sporcu katıldı. Finallerin ilk gününde 5 km klasik kadınlarda Estonyalı ikiz kardeşler Kaidy Kaasiku altın, Keidy Kaasiku gümüş, yine Estonyalı Hama Brita Kaasık ise bronz madalya kazandı.

Erkekler 10 km klasik yarışında ise Romanya'dan Constantin Pepene altın, Estonya'dan Martin Himma gümüş, Romanya'dan Mihai Raul Popa bronz madalyanın sahibi oldu.

 


FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Gerede'de başladı
FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Gerede'de başladı
FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Gerede'de başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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