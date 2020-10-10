Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları

Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik fiyatlara yansırken, markalar liste fiyatlarını güncelledi. İşte otomobil firmalarının ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları.

Koronavirüs pandemi süreciyle sağlık kaygısı nedeniyle trafikte hususi otomobil kullanımı arttı. Arabası olmayan vatandaşlar ise sıfır otomobillere talebi artırdı. Sıfır otomobil almak isteyenler sıklıkla otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı.

FİRMALAR FİYAT LİSTELERİNİ GÜNCELLEDİ

Otomobil firmaları ise ekim ayı için fiyat listelerini güncelledi. Bazı markaların otomobil fiyatlarında zamları dikkat çekerken, bazıları da eylül ayında uyguladıkları artışlardan ötürü fiyatları sabit bıraktı.

İŞTE OTOMOBİL FİRMALARININ EKİM AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARI

- Audi A3 Sportback 373.141 TL

- Alfa Romeo Giulietta 349.650 TL

- Mercedes A Serisi 347.400 TL

- Honda Civic Sedan 220.100 TL

- Seat Ibiza 185.000 TL

- Peugeot 301 184.000 TL

- Citroen C Elysee 179.000 TL

- Toyota Corolla 166.800 TL

- Volkswagen Polo 165.900 TL

- Mitsubishi Space Star 159.850 TL

- Opel Corsa 159.400 TL

- Dacia Sandero 144.900 TL

- Renault Symbol 134.900 TL

- Fiat Egea 110.900 TL