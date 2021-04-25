Fırat Aydınus, Valencia'ya yapılan müdahale sonrası tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi
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Fırat Aydınus, Valencia'ya yapılan müdahale sonrası tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi

Fırat Aydınus, Valencia'ya yapılan müdahale sonrası tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Karşılaşmanın 43'üncü dakikasında Enner Valencia ceza sahası içinde sağ çaprazdan orta noktaya doğru hareket ederken Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus bu hareketin ardından hemen düdüğüne davrandı. Aydınus, hiçbir itirazı kabul etmedi ve karar VAR'dan da hızlıca onaylandı.

Sarı-Lacivertliler Szalai ile öne geçtikten sonra vitesi yükseltti ve üçüncü gol için Kasımpaşa kalesini abluka altına aldı. Maçta ilk golü atan Enner Valencia, ceza sahasının sağ çaprazından orta noktaya doğru topla hareket edecekken Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fırat Aydınus hemen düdüğü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi.

YİNE VALENCİA ATTI

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon serbest vuruşları ve penaltıları kullanan Valencia, kendisine yapılan penaltıda da topun başına geçti. Tecrübeli forvet sakin bir vuruşla topu ağlara göndererek takımının ilk yarıyı 3-1 önde kapatmasını sağladı.

Fırat Aydınus, Valencia'ya yapılan müdahale sonrası tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi
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