Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena patladı: Dünyanın en büyük yalanı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Fenerbahçe-Beşikaş maçının yankıları hala sürüyor. TRT Spor ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'la ilgili ortaya atılan iddiaları sert bir dille eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"VAR'A GİTMEME İHTİMALİ SIFIR"

"Türkiye'nin gelmiş geçmiş benim gözümdeki en büyük hakemi Fırat Aydınus bence hata yaptı penaltıda. Bir VAR hakemi, orta hakemi çağırdığı anda gitmeme ihtimali sıfır. Bir kişi gitmedi dünya futbolunda. Rusya'da Avrupa Şampiyonası'nda hemen aldılar onu. Final yönetecek denen hakemi yolladılar. Nereden çıktıysa hakem Fırat Aydınus'u VAR çağırmış, o gitmemiş. Dünyanın en büyük yalanı. Beşiktaş gibi bir camianın, kulübü bu konularla manipüle etmemesi lazım.

"BİR DAHA STADA GİDEMEZ O HAKEM"

Necip ve Pjanic, hocanın başında. VAR'la konuşuyor hoca, oradan teyit almasa bu penaltıyı verir mi? VAR'ın çağırdığında gitmemesi gibi bir yalan yok dünyada. Bir daha stada gidemez o hakem. Hele hele federasyonda böyle bir bilgi olsa onu canlı yayın yaparlardı.

"DEMEK Kİ SİZİN FIRAT AYDINUS'A GAREZİNİZ VAR"

Konyaspor-Gaziantep maçında ne yapmış, VAR'a gitmiş. VAR, 'Gel' derse hakem, 'Sen karışma' diyemez. 'Kullandırayım mı penaltıyı?' diye sorar, 'Kullandır hocam' demese kullandırmaz o penaltıyı Fırat Aydınus. Cüneyt Çakır, Galatasaray maçında verdiği penaltı sonrası VAR hakemi Bahattin Şimşek'le beraber 2 hafta kızağa çekildi. Şimdi neden sadece Fırat Hoca kızağa çekildi de VAR hakemi Hakan Ceylan çekilmedi? Demek ki sizin Fırat Aydınus'a gareziniz var. Sabah, Nihat Özdemir'e mesaj attım. VAR kayıtlarını dinleyin, Fırat Aydınus "Gelmem" dedi mi diye bakın dedim."

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